Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ каникулы в школах Кременчуга продлили до 25 января

В школах Кременчуга Полтавской области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ каникулы продлены до 25 января.

Об этом УНИАН сообщила вице-мэр города Ольга Усанова.

Она отметила, что с 18 января дети должны были выйти с каникул, но в связи с тем, что городе сегодня был превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, каникулы будут продлены на неделю.

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По данным кременчугских медиков, за неделю заболели 1 тыс. 922 кременчужанина – из них 235 детей. Только 13 января заболели 444 человека.

«Эпидпороговый показатель превышен на 52,2%. Среди школьников такой показатель превышен на 18,6%», - сообщила УНИАН главный специалист Госсанэпидслужбы Кременчуга, врач-эпидемиолог Лариса Коровина.

Как сообщил начальник городского управления охраны здоровья Максим Середа, в городе уже введены противоэпидемические мероприятия: масочный режим и увеличены нормы дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.