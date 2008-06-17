Новые цены на землю в пригороде Киева

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 9 по 15 июня выросла на 0,38% (на 24 долл.) - до 6 тыс. 459 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период рост стоимости земельных участков наблюдается в Киево-Святошинском районе - на 0,32% (на 33 долл.), до 10 189 долл.; Обуховском - на 0,22% (на 18 долл.), до 7 969 долл./сотка; Бориспольском - на 0,50% (на 33 долл.), до 6 568 долл./сотка, Вышгородском - на 0,28% (на 16 долл.), до 5 650 долл./сотка; Броварском - на 0,39% (на 21 долл.), до 5 402 долл./сотка; Васильковском - на 0,41% (на 20 долл.), до 4 812 долл./сотка; Бородянском - на 0,46% (на 12 долл.), до 2 705 долл./сотка; Макаровском - на 0,50% (на 13 долл.), до 2 509 долл./сотка и Кагарлыкском районе - на 0,70% (на 12 долл.), до 1 733 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Барышевском районе - на 0,81% (на 10 долл.), до 1 240 долл./сотка и Фастовском районе - на 1,18% (на 15 долл.), до 1 286 долл./сотка

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 25%, Бориспольском - 13%, Васильковском - 12%, Киево-Святошинском - 16%, Броварском - 10%, Обуховском - 4%, Бородянском - 7%, Вышгородском - 9%, Кагарлыкском - 1%, Барышевском - 2%, Фастовском районе - 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство cо 2 по 8 июня выросла на 0,47% (на 30 долл.) - до 6 тыс. 435 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.