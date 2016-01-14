Двум распространителям листовок за "Николаевскую народную республику" дали условные сроки

Как отмечается в тексте приговора суда, было установлено, что примерно в июне прошлого года подсудимые вступили в сговор с рядом лиц с целью посягательства на территориальную целостность Украины путем разжигания сепаратистских настроений среди жителей Николаева.

С целью сокрытия преступной деятельности они решили присвоить членам своей группы псевдонимы "Моряк/Матроскин", "Столяр", "Термит", "Кузя/Ярый", "Штефан/Малый", "Твикс" и "Одноглазый".

В июле-августе они разработали и изготовляли сепаратистские листовки, призывавшие к созданию в Николаеве и области "нового государственного образования в составе "Новороссии" и Российской Федерации".

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В частности, обвиняемые распечатали 700 листовок с текстом, флагом и двуглавым орлом с надписью "Николаевская народная республика" и картой территории области с буквами ННР, а также 300 листовок "с изображением построенного корабля "Брежнев" с годом 1985 и недостровеного (ржавого) корабля с годом 2015".

Установлено, что 19 и в ночь на 20 августа они расклеивали листовки на улице Космонавтов в Николаеве, а также в поселке Воскресенское Жовтневого района. Тогда же, напомним, они и были задержаны.

Действия подсудимых квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

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В суде обвиняемые заключили с прокурором соглашение о признании вины и обязались сотрудничать с правоохранителям в раскрытии преступления других членов группы, договорившись о наказании в виде лишения свободы на 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от наказания на основании ст. 75 УК. На основании этого суд приговорил обвиняемых к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 3 года.