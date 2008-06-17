Инфляция в еврозоне установила новый рекорд
09:34, 17 июня 2008Общество
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Наивысший показатель с 1999-го года
В прошлом месяце в Европейском союзе наблюдался более более мощный рост цен, чем ожидалось. В мае уровень инфляции в еврозоне достиг трех целых семи десятых процента, а в Европейском союзе в целом – почти четырех процентов. Это наивысший показатель, начиная с 1999-го года, когда был введен евро, сообщает статистическое ведомство Евростат. Наиболее подорожали энергия и продукты питания.
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