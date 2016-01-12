Половина граждан Украины считает, что за два года возросла готовность украинцев к защите собственных прав и свобод - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные в ходе Публичной дискуссии на тему: «Общественная повестка дня для новой Украины» результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

Согласно опросу, лишь 9% считает, что эта готовность уменьшилась, а по мнению 30% она осталась без изменений.

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Так же половина (50,5%) опрошенных видит увеличение готовности граждан объединяться в общественные организации и инициативы, 8% считает, что такая готовность уменьшилась и 27% - осталась без изменений.

Также 57% населения видят растущую готовность населения к бесплатной трате времени на общественно полезные дела, 8% отмечают снижение, 23% - отсутствие изменений.

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Кроме того, 41% населения видят большую сосредоточенность людей на общественной деятельности, 8% думают, что она стала меньше, и 34% - осталась без изменений.

43% населения уверены, что выросла готовность граждан к активному участию в политике, 10% - уменьшилась, 32% - осталась без изменений.

Кроме того, большинство населения (56%) считает, что за последние два года возросла готовность граждан к участию в массовых акциях протеста или поддержки, 12% видят уменьшения такой готовности и 23% - отсутствие изменений.

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В то же время реальные изменения в готовности населения участвовать в различных формах общественной активности оказались существенно скромнее. По самооценкам, существенно возросла лишь готовность к защите собственных прав, свобод и достоинства ( 33%) и готовность к пожертвованию личных средств на полезные дела - 41%.

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Кроме того, несколько возросла готовность к собственному бесплатному волонтерству: 22% считают, что повысилась, а 12% - наоборот, уменьшилась; к объединению в общественные организации (18% - что возросло, 12% - что уменьшилось); к их участию в местных делах общины (20% - что возросло, 12% - что уменьшилось). По оценкам населения, не произошло изменений в их собственной готовности к участию в массовых акциях протеста или поддержки (20% отметили рост своей готовности, а 18% - наоборот, снижение); в готовности к собственному участию в контроле за деятельностью власти (16% отметили рост, 14% - уменьшение), в целом в сосредоточении на общественной деятельности (13% отметили рост, 15% - снижение).

Опрос показал, что за последние годы незначительно увеличился процент населения, которое уделяет собственное время бесплатной волонтерской деятельности (10% в 2012 году и 13% в 2015 году). Однако значительно увеличилось время, которое волонтеры уделяют общественной деятельности: в 2012 году только 6% волонтеров еженедельно тратили несколько часов на волонтерскую деятельность, в 2015 году - 28%. В 2012 году отдавали деньги на различные благотворительные цели 23% украинцев, в 2014 - 41%, в 2015 - 47%.

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Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АРК и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Всего опрошено 2040 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,3%.