Турфирма из Австралии планирует организовать экскурсии по оккупированному Крыму - The Guardian

​Глава компании Тоня Кисляков заявила, что решение предложить поездки в аннексированный Крым является «неполитическим», пишет The Guardian.

Издание сообщает, что после объявления о планах продавать туры в аннексированный Крым в Австралии развернулась информационная компания против австралийского оператора российской компании Gateway Travel, которую обвиняют "в поддержке тех, кто сбил лайнер МН-17".

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По словам главы Gateway Travel, абсолютно нормально, если люди хотят посетить Крым, несмотря на протесты украинского правительства.

Союз украинских организаций в Австралии по данному поводу обратился к министру иностранных дел Джулии Бишоп. Организация также планирует поднять вопрос деятельности Gateway Travel. По словам главы Союза Стефана Романива, планы турфирмы должны быть осуждены.

Министерство иностранных дел Австралии продолжает настаивать против путешествий в Крым из-за "очень высокого риска". Ведомство предупреждает, что при регулярных путешествиях страховые полисы будут считаться недействительными и правительство Австралии "вряд ли сможет оказать консульскую помощь".

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.