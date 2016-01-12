Приговор по делу Савченко могут огласить не раньше февраля - адвокат

Один из адвокатов украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Николай Полозов считает, что приговор по ее делу может быть оглашен не ранее февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

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Полозов выразил мнение, что представление доказательств стороной защиты займет, как минимум, два заседания на этой неделе и, возможно, еще несколько заседаний на следующей.

"После чего, по всей видимости, мы перейдем к стадии прений. И уже после этого будет вынесен приговор", - сказал он.

По словам Полозова, учитывая, что 25 января открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегатом которой является Савченко, "даже если мы завершим суд до этой даты, вряд ли Российская Федерация будет выносить приговор непосредственно перед сессией".

"По всей видимости, суд уйдет на приговор и будут выжидать, пока сессия завершится. Таким образом, я ожидаю, что приговор будет не раньше февраля", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

Адвокат Марк Фейгин считает, что Савченко могут освободить в результате политических переговоров.

"Я считаю, что в 2016 году этот вопрос решится, здесь складывается ряд факторов, которые как результат будут иметь решение вопроса с украинскими политзаключенными в России именно в этом будущем году, поскольку в России критическая ситуация, переговоры относительно украинских заключенных, безусловно, идут", - заявил Фейгин.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также о незаконном пересечении границы.

По данным защиты, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.