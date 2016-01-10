Приговор Савченко будет обвинительным, но ее освободят политические переговоры - адвокат

Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал адвокат Савченко Марк Фейгин.

По его мнению, процесс полезен, потому как огласке предоставляются доказательства невиновности Савченко.

"Приговор будет обвинительным, Савченко освободят политические переговоры. Тем не менее, от того, как защита профессионально представит эти доказательства, пусть даже и не принятые судебным следствием, я считаю будет зависеть скорость или эффективность переговоров по освобождению Савченко", - заявил он.

Читайте такжеСавченко поздравила украинцев с праздниками: У нас обязательно будет лучше, чем есть

"Все продолжится, сторона защиты продолжает представлять доказательства в рамках этой стадии процесса. Но судьба такого рода ходатайств известна, вы ее все видели. Раз за разом. Все документы, которые мы предоставляем, полученные процессуальным путем в Киеве о невиновности Савченко, отклоняются. Поэтому я не думаю, что тут принципиально что-то изменится", - отметил он.

Также Фейгин заявил, что считает, что вопрос освобождения Савченко решится в 2016 году.

Читайте такжеРоссийский суд наконец-то согласился приобщить к делу Савченко новое доказательство защиты

"Я считаю что в 2016 году этот вопрос решится, здесь складывается ряд факторов, которые результирующее будут иметь решение вопроса с политзаключенными украинскими в России именно в этом предстоящем году, поскольку в России критическая ситуация, переговоры по украинским заключенным безусловно идут", - уточнил он.

Он также заявил, что Савченко хорошо держится при голодовке, пока беспокоиться рано.

Как сообщал УНИАН ранее, российский адвокат Марк Фейгин уверен, что украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко в 2016 году выйдет на свободу.

Напомним, 17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.