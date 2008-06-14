Городу Комсомольску хотят вернуть прежнее название

Городу Комсомольску (Полтавская область) хотят вернуть прежнее название - Комсомольск-на-Днепре.

Как сообщили УНИАН в мэрии города, с таким обращение к городскому председателю Сергею СУПРУНУ обратились основатели 40-летнего города.

“Письмо отклонено не было, напротив - этот вопрос пообещали рассмотреть”, - сказал представитель мэрии.

Авторы обращения надеются, что город переименуют до празднования 50-летия его основания, которое состоится в 2010 году.

Напомним, сначала город Комсомольск назывался Комсомольск-на-Днепре, однако в 1972 году, когда он стал городом областного подчинения, название сократили до нынешнего.

Раньше жители Комсомольска предлагали присвоить городу и другие названия, такие как Днепровск, Надднепрянск, Борисфен, Христианск. Однако такие варианты названий не были одобрены общественностью города и городской властью.