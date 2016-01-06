СБУ сдался еще один боевик "ДНР" (видео)
14:54, 06 января 2016Общество
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Очередной участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" воспользовался программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".
Очередной боевик "ДНР" отказался от дальнейшей "службы" и сдался СБУ / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец одного из населенных пунктов Селидовского горсовета Донецкой области в июне 2015 года присоединился к боевикам, охраняя место дислокации одной из группировок.
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"Впоследствии он осознал преступную сущность террористической организации "ДНР", отсутствие перспектив для налаживания собственной жизни и решил отказаться от дальнейшей противоправной деятельности и вернуться домой", - отмечается в сообщении.
Как рассказал сам экс-боевик, он был членом "отдельного специального батальона "Мангуст".
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