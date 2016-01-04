Полторак обещает уволить и лишить звания задержанного на взятке командира воинской части

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подозреваемый в получении взятки, будет уволен с военной службы без права получения выходного пособия и без начисления пенсионного обеспечения, а также с лишением воинского звания - подполковник», - отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 4 января задержали за взятку командира одной из воинских частей, дислоцированных в Киеве.

«Подполковник требовал 5 тысяч гривен от своего подчиненного за сокрытие перед военной прокуратурой фактов нарушения служебных обязанностей», - отмечается в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали командира в собственном кабинете во время получения взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 проведены обыски и неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупционной деятельности военного, добавили в СБУ.