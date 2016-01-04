Полторак обещает уволить и лишить звания задержанного на взятке командира воинской части
Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увольнении командира воинской части, который был задержан за получение взятки от военнослужащего, которого он должен был привлечь к ответственности за правонарушение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Подозреваемый в получении взятки, будет уволен с военной службы без права получения выходного пособия и без начисления пенсионного обеспечения, а также с лишением воинского звания - подполковник», - отметили в ведомстве.
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Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 4 января задержали за взятку командира одной из воинских частей, дислоцированных в Киеве.
«Подполковник требовал 5 тысяч гривен от своего подчиненного за сокрытие перед военной прокуратурой фактов нарушения служебных обязанностей», - отмечается в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали командира в собственном кабинете во время получения взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 проведены обыски и неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупционной деятельности военного, добавили в СБУ.