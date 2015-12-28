Украинцы считают коррумпированность преподавателей наибольшей проблемой высшего образования в стране - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Представляя результаты общенационального социологического опроса по проблемам образования в Украине, социолог отметила, что три четверти населения считают проблемы совершенствования образования важными, причем более трети населения относит их к первоочередным.

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Так, среди самых больших проблем украинского высшего образования была названа коррумпированность преподавательского состава высших учебных закдалів, причем эта проблема "укрепила свое лидерство": в 2015 году как основную ее отметили 50%, тогда как в 2014-м - 44%, а в 2013-м - 40%.

Кроме того, граждане обеспокоены проблемой непризнание дипломов украинских ВУЗОВ в других странах мира (47% в 2015 году и 40% в 2014-м), а также несоответствием преподавания требованиям рынка (32% - в 2015 году и 30% - в 2014-м).

59% участников социологического исследования первоочередными шагами для улучшения качества высшего образования называют борьбу со всеми проявлениями коррупции и нечестности в вузах (взятки, списывание курсовых и дипломов, и тому подобное); повышение уровня оплаты труда преподавателей - 38%, соответствие преподавания к потребностям будущей профессии - 37%, налаживание сотрудничества с лучшими мировыми университетами - 36%, стимулирование научной деятельности в вузах - 32% опрошенных украинцев.

В то же время, 39% отмечают, что хотели бы учиться за границей или обучать там своих детей - 45%. Основное препятствие - отсутствие денег на обучение за рубежом.

Стоимость обучения в украинских вузах населения стабильно считает высокой (64%).

Кроме того, 47% респондентов убеждены, что высших учебных заведений в Украине слишком много, и их численность должна регулироваться потребностями рынка труда (51%).

*** С 5 по 14 декабря 2015 года Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с фирмой "Юкрейниан Социолоджи Сервис" провел общенациональный социологический опрос "Общественное мнение - декабрь 2015" по проблемам образования в Украине.

Всего было опрошено 2001 респондент в возрасте старше 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки на уровне 0,954 не превышает 2,2%.