Тимошенко: необходимо строить новые АЭС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает срочность реализации мер по продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня в ходе совещания на Запорожской АЭС относительно ситуации и перспектив развития ядерной энергетики и атомной промышленности Украины.

«Ситуация далеко не радужная в этом направлении. У нас как минимум на полгода провалены все задания (финансирование, технические работы – УНИАН)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что продление срока эксплуатации действующих энергоблоков необходимо для того, чтобы сдвинуть с «точки замерзания» ситуацию в ядерной энергетике. Кроме того, для достижения указанной цели, как добавила премьер, необходимо строить новые АЭС.

«Тут тоже много проблем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что на сегодняшний день практически утрачен энергетический строительный комплекс.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости повышения безопасности эксплуатации ядерных установок.

«Наша ключевая цель – создание современной системы проектирования и научного сопровождения эксплуатации ядерных энергоблоков. Это значит, что мы должны посмотреть на всю отрасль в полном комплексе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству и специализированным научно-исследовательским институтам срочно утвердить программу строительства новых энергоблоков АЭС, а также разработать комплексную программу продления ресурса действующих энергоблоков.

Проектный срок эксплуатации реакторов типа ВВЭР, эксплуатирующихся на АЭС НАЭК «Энергоатом», составляет 20 лет. В 2010-2011 гг. истекает срок проектной эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Ривненской АЭС, в 2012 – первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Энергоблок №1 ЮУАЭС, наряду с 1-м и 2-м энергоблоками Ривненской АЭС, рассматриваются «Энергоатомом» как пилотные энергоблоки в рамках «Комплексной программы работ по продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков АЭС», утвержденной распоряжением Кабмина от 19 апреля 2004 года.