В Одессе объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей, по Одессе, местами по области ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега, гололедица.

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«4-5 января в Одессе, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается ухудшение погодных условий. Сильный снегопад. Налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Видимость 500-100 м», - рассказали в департаменте.

Температура воздуха ночью ожидается до 12 градусов мороза. По области ожидается аналогичная погода, в частности, гололед, снегопад и порывистый ветер до 20 м/с.

В департаменте добавили, что сегодня, 4 января, первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский провел заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. В заседании также приняли участие представители ГСЧС, полиции, руководители профильных предприятий горсовета и коммунальных предприятий города. Уборка дорог от снега будет осуществляться спецтехникой КП «Городские дороги» в сопровождении машин полиции.

Автолюбителей просят не выезжать без особой надобности, а также не бросать свои автомобили на дорогах и тротуарах, поскольку это затрудняет проезд снегоуборочной техники.

«На данный момент на магистральных улицах города обеспечена хорошая проезжаемость. Специалисты предприятия «Городские дороги» работают в круглосуточном режиме. В случае необходимости вся снегоуборочная техника предприятия – 77 единиц специализированной техники – будут выведены на улицы города для уборки снега. При необходимости также будет привлекаться техника частных предприятий города», - отметили в департаменте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели подготовили передвижные пункты обогрева и палатки. Однако решение о разворачивании подобных объектов поступают непосредственно от органов исполнительной власти. Пока соответствующих распоряжений от исполнительных органов власти не поступало.

Как сообщил УНИАН информированный источник в Одесском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за последние несколько дней уже имели место случаи обращения граждан, получивших обморожения.

«Только за 3 января в одесскую ГКБ №11 поступило 7 человек», - отметил источник, затруднившись назвать точное количество потерпевших в городе и области.

В Одесской городской станции скорой медицинской помощи отказались назвать количество граждан, получивших обморожения.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Одессе из-за сильного похолодания (13-14 градусов мороза) остановлена работа фуникулера, осуществляющего перевозку пассажиров вдоль Потемкинской лестницы - от пассажирского комплекса морвокзала Одесского морского торгового порта к Приморскому бульвару (и в обратном направлении).