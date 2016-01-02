Украину закуют сильнейшие морозы: ночная температура упадет до -20-25°

В восточных и большинстве районов южных областей небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с, пишет ZN.ua, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве - без осадков; на дорогах местами гололедица; температура ночью 18-20°, днем 13-15° мороза. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 января самая высокая температура была 6,1° в 1899 году, самая низкая -27,7° в 1908 году.

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В понедельник, 4 января, будет холодная без осадков погода: температура ночью 18-23° мороза, местами до 25°, днем 12-17° мороза; в южных областях ночью 13-18° мороза, днем 7-12°; в западных областях ночью 11-16° мороза, днем 5-10°, в Закарпатье 1-6° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве на 4 января холодна без осадков погода: температура ночью 17-19°, днем 12-14° мороза. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.