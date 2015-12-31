В Одессе сотни людей собрались на Думской площади встретить Новый год (фото, видео)

В Одессе сотни людей собрались на Думской площади, чтобы вместе проводить 2015-й и встретить наступающий Новый год.

Как передает корреспондент УНИАН, люди пришли целыми семьями к главной елке города, установленной возле здания мэрии. Здесь установлена большая сцена, на которой начался праздничный концерт. В частности, в настоящее время для самых маленьких зрителей проходит детский праздник «Деды морозы стран мира». В программе - различные конкурсы, викторины, призы от Дедов Морозов, а также впервые - детский дворцовый фейерверк.

После 21.00 для взрослых начнется праздничная концертная программа. В новогодний вечер на Думской площади выступят Светлана Лобода, Ольга Оганезова, Сергей Лукашенко, Аида Николайчук, Евгений Литвинкович, Владислав Курасов, группа «Экстрим», ди-джей проект «KIWI Project», шоу-балет «Созвездие» и др.

Здесь же, на прилегающем к Думской площади Приморском бульваре функционирует и в течение всей новогодней ночи будет работать ресторан под открытым небом с различными угощениями.

Желающие встретить Новый год возле главной елки продолжают прибывать.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, волшебную атмосферу новогодней Одессы усилят световые и лазерные шоу. В 24.00 приход Нового 2016 года ознаменует торжественный салют, после которого с 1.00 до 3.00 состоится DJ-парад. Празднование Нового года на Думской площади продолжится 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, на протяжении всей новогодней ночи в Одессе будет работать общественный транспорт.