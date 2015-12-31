Савченко поздравила украинцев с праздниками: У нас обязательно будет лучше, чем есть

Об этом говорится в письме, опубликованном сестрой летчицы Верой Савченко в Facebook.

"У нас бывали тяжелые праздники, но с горечью веселые. Мы умеем не падать духом и смеяться даже над смертью. Свобода дороже жизни! Украина дороже всего на свете!", - написала Надежда Савченко.

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Она в очередной раз подчеркнула, что украинцы достойны лучшего.

"Мы заслуживаем достойной и свободной жизни. И у нас обязательно будет лучше, чем есть", - уверена Надежда Савченко.

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Напомним, вчера стало известно, что Савченко стала резко терять вес. Несколько дней назад Ростовский суд РФ продлил содержание Надежды Саввченко под стражей до 16 апреля 2016 года.