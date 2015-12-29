Из плена освободили украинского бойца, которого удерживали в неволе 9 месяцев (фото)

"Уже можно! Закончили работу по освобождению еще одного нашего парня! Сейчас он уже дома, в семье! ", - написал он в Фейсбук.

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По его словам, "еще много наших ребят в плену, очень и очень трудно идет процесс увольнения, но я верю что рано или поздно мы заберем всех наших ребят".

Уже можно!Закончили работу по освобождению еще одного нашего парня!Сейчас он уже дома, в семье!Увы еще много наших ре... Опубліковано Василієм Будиком 29 грудня 2015 р.

Напомним, по состоянию на 8 декабря, в обработанных и обновленных списках СБУ на сегодня насчитывается 140 заложников, которых удерживают пророссийские боевики на Донбассе.