Из плена освободили украинского бойца, которого удерживали в неволе 9 месяцев (фото)
21:14, 29 декабря 2015Общество
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Из плена освободили еще одного украинского воина - Анатолия Полякова, которого удерживали 9 месяцев.
Анатолий Поляков / facebook.com/Budik.v.v
"Уже можно! Закончили работу по освобождению еще одного нашего парня! Сейчас он уже дома, в семье! ", - написал он в Фейсбук.
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По его словам, "еще много наших ребят в плену, очень и очень трудно идет процесс увольнения, но я верю что рано или поздно мы заберем всех наших ребят".
Уже можно!Закончили работу по освобождению еще одного нашего парня!Сейчас он уже дома, в семье!Увы еще много наших ре...Опубліковано Василієм Будиком 29 грудня 2015 р.
Напомним, по состоянию на 8 декабря, в обработанных и обновленных списках СБУ на сегодня насчитывается 140 заложников, которых удерживают пророссийские боевики на Донбассе.
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