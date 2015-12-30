В правительстве РФ сетуют, что не достроили несколько боевых кораблей из-за Украины

Об этом вице-премьер РФ по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Читайте такжеВ России умер генерал, командовавший операцией по аннексии Крыма

"Корабли нескольких проектов не будут достроены в этом году из-за силовых установок, которые производила Украина - мы им денег заплатили, некоторые контракты были под 100 миллионов долларов, которые были поставлены Николаевскому предприятию "Зоря-Машпроект". Они нам ни денег не возвращают, ни двигатели не поставляют. Суд в Киеве - иди и судись с ними", - сказал Рогозин.

Он заявил, что в РФ такого производства не было и сейчас "ударными темпами" создается собственное производство таких агрегатов.

"Потребуется какое-то время. 2017-2018 годы - самые годы, когда мы выходим на полное импортозамещение продукции, которую раньше мы свободно получали из Украины. Сейчас мы не можем, потому что там к власти пришли фашисты", - сказал Рогозин.

Как сообщал УНИАН, 8 июня российская "Объединённая судостроительная корпорация" заявила о намерении судиться с Украиной за непоставку газотурбинных двигателей к фрегатам.

"Политическое руководство Украины в одностороннем порядке прекратило любые отношения в сфере ВТС и прекратило отгрузку продукции в адрес российских предприятий. В работе верфей "Объединенной судостроительной корпорации" такие недобросовестные действия сопредельного государства вызвали временные затруднения, связанные с оснащением строящихся фрегатов проектов 11356 и 22350 газотурбинными двигателями (ГТД). ОСК намерена требовать от украинской стороны исполнения уже оплаченных контрактов на поставку ГТД в судебном порядке", - говорится в сообщении корпорации.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины, реагируя на российскую агрессию, 20 мая прекратил действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве с РФ от 26 мая 1993 года.

Верховная Рада 21 мая разорвала пять соглашений между правительствами Украины и РФ, касающихся военного сотрудничества между государствами.

Государственное предприятие "Зоря-Машпроект" (Николаев) - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота.

"Зоря-Машпроект" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".