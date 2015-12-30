СМИ: В Крыму вызвали в школу родителей ученика за украинский флаг в разделе "Что такое Родина?"

Об этом сообщает сайт "15 минут".

Школьник также дорисовал на картинке национальный герб крымских татар (тамгу) и написал "Крымнашародина".

Также, по информации издания, в одном из университетов Крыма пять студентов из числа крымских татар отказались вставать под гимн России, чем вызвали разбирательство. А в одной из школ Бахчисарая ученик вместо предложения "Наша родина – Россия" читал вслух в классе "Наша родина – Крым". Вызванные в связи с этим в школу родители похвалили ребенка.

28 декабря в селе Долинка Красноперекопского района Крыма около 25 казаков устроили рейд по домам крымских татар. Как рассказала председатель Красноперекопского регионального меджлиса Сание Аметова, поводом для рейда стало то, что накануне в нескольких селах района, в том числе в Долинке, на автобусных остановках появилась украинская государственная символика, а пешеходные переходы покрасили в желто-синий цвет.

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Ситуация с правами крымских татар, которые в большинстве своем выступают за целостность Украины, значительно ухудшилась после оккупации. Они заявляют об убийствах, похищениях и арестах своих активистов, обысках в домах и мечетях, преследованиях лидеров Меджлиса, запретах на мирные собрания и давлении на национальные средства массовой информации.

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По данным лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, из-за оккупации Крым покинули не менее 10 тыс. крымских татар из 280 тыс., проживающих на полуострове.