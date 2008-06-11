Керченская СЭС не нашла нефтепродуктов в морской воде
23:21, 11 июня 2008Общество
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То есть нашла, но очень-очень мало
Городская санэпидстанция Керчи (АР Крым) не выявила загрязнений нефтепродуктами в морской воде.
Как передает корреспондент УНИАН, по информации Керченского городского портала, городская СЭС продолжает проводить мониторинг за содержанием нефтепродуктов в морской воде, для которого отобрано 10 проб морской воды.
Отбор проводился в Эльтигене, на горпляже, Старокарантинском пляже, в месте купания «Утинка», а также на пляжах трех оздоровительных учреждений – «Дружба», «Эльтиген» и «Залив». Содержание нефтепродуктов во всех пробах менее 0,01 мг/дм3.
При визуальном осмотре побережья Черного и Азовского морей в черте города загрязнений выявлено не было.
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