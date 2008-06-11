Райсуд Севастополя остановил решение Дрогобычского горсовета

Гагаринский районный суд города Севастополя остановил действие решения сессии Дрогобычского городского совета Львовской области о досрочном прекращении полномочий городского председателя города Дрогобыч Николая ГУКА от 13 февраля 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, раньше истец Н.ГУК обратился в суд с иском в Дрогобычский городской совет Львовской области о признании незаконным решения о досрочном прекращении полномочий городского председателя и восстановления в должности городского председателя. Изучив предоставленные материалы, суд вынес решение, что ходатайство подлежит удовлетворению.

С учетом обстоятельств дела суд принял постановление о принятии мер обеспечения административного иска Н.ГУКА „путем остановки действия решения сессии Дрогобычского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского председателя от 13.02.2008 года до принятия решения в административном деле”.