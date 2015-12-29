В России умер генерал, командовавший операцией по аннексии Крыма

Об этом сообщается на сайте Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В соболезновании указано, что Шушукин имеет боевой опыт, "полученный в операциях по восстановлению конституционного порядка в республиках Северного Кавказа и Югославии".

На странице рязанских десантников в YouTube уточняется, что причиной смерти 52-летнего офицера стала остановка сердца.

Журналист, советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский написал в Facebook, что Шушукин командовал войсковой операцией РФ во время аннексии Крыма в 2014 году.

"Шушукин возглавлял десантный контингент от РФ в крымской операции. До этого – операция в Осетии. Такая вот "ирония судьбы", – отметил Речинский.

Шушукин занимал должность заместителя начальника штаба воздушно-десантных войск РФ с 2013 года. До этого он более четырех лет возглавлял 4-ю российскую гвардейскую военную базу, которая дислоцируется в Южной Осетии.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.