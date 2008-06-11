В Севастополе накрыли шесть публичных домов

В Севастополе в ходе специальных мероприятий сотрудниками милиции выявлено 6 фактов организации и содержания притонов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе. В УМВД также сообщили, что с начала года сотрудниками севастопольской милиции возбуждено 9 уголовных дел в отношении лиц, которые, используя рекламные объявления в газетах, организовали массажные салоны, где оказывались услуги интимного характера. В основной массе реклама интимного характера выходит в газетах под рубриками «знакомство» или «массаж».

В ходе мероприятий сотрудниками милиции задокументировано 124 факта занятий проституцией. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы. Также задокументированы 2 факта распространения порнографии в сети Интернет.

По фактам оказания интимных услуг характера «эротический массаж» 6 уголовных дел направлены на рассмотрение в суды. По двум ведется следствие.