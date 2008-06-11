Погода на 12-16 июня

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях грозовые дожди, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильный дождь. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

На остальной территории преимущественно без осадков, лишь днем в северных, Винницкой областях, Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°. Ветер в Украине юго-западный, южный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укгридрометцентре.

13-14 июня - переменная облачность. В западных областях грозовые дожди, 13 июня местами град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах сильные дожди. Температура ночью 13 июня 11-16°, 14 июня 7-12°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°.

На остальной территории 13 июня преимущественно без осадков, только в Житомирской области, Винницкой области, а днем в Киевской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, гроза; 14 июня кратковременные грозовые дожди, днем в центральных и южных областях местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с ( лишь в Крыму, а ночью и на Левобережье преимущественно без осадков). Температура ночью 12-17°, на юге до 19°; днем 13 июня 25-30°, 14 июня 21-26°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье до 30°. Ветер в Украине юго-западный с переходом в западной половине в северо-западный, 5-10 м/с.

15- 16 июня - кратковременные дожди, грозы, лишь 15 июня в западных областях (кроме Карпатского региона), в Крыму и Приазовье преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 8-14°, днем 16-22°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 22-28°, 15 июня в Крыму и Приазовье до 30°.

В Киеве завтра ночью осадки не ожидается, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. В Киевской области - переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

13 июня - ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, 14 июня кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°; днем 13 июня 25-30°, 14 июня 21-26°.

15-16 июня - кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 22-27°.