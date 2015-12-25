В МИД Украины отреагировали на продление срока содержания Савченко под стражей

Об этом говорится в комментарии ведомства, сообщает Департамент политики и коммуникаций МИД.

"Российская сторона продолжает дерзко игнорировать статус Надежды Савченко как члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пользуется иммунитетом, подтвержденным ПАСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что не выдерживают никакой критики заангажированные и политически мотивированные решения судей, которые продолжают отклонять большинство из ходатайств адвокатов Надежды Савченко с просьбой приобщить к материалам уголовного дела доказательства, предоставленные украинской стороной процессуальным путем, доказывающие очевидность ее непричастности к выдвинутым российским следствием обвинениям.

"Такие действия так называемого "российского правосудия" привели к очередному вынужденному голоданию Надежды Савченко, которое продолжается уже восьмой день и является прямой угрозой ее жизни", - отмечается в комментарии МИД.

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Министерство иностранных дел Украины в очередной раз призвало российскую сторону обеспечить безусловное выполнение взятых на себя международных обязательств и требует немедленно освободить Надежду Савченко и всех остальных граждан Украины, которые по политическим мотивам содержатся под стражей на территории России, подчеркивается в Комментарии.

Как сообщал УНИАН, Ростовский областной суд в РФ отклонил жалобу защиты украинской летчицы, народного депутата, делегата ПАСЕ Надежды Савченко на решение Донецкого городского суда о продлении срока ее ареста.

Об этом сообщил в Twitter один из адвокатов Николай Полозов.

«Ростовский областной суд оставил Надежду Савченко под стражей. Россия в очередной раз нарушила резолюцию ПАСЕ», - написал он.

Полозов также отметил, что сегодня началась вторая неделя голодовки его подзащитной, которая незаконно удерживается в российском СИЗО.

17 декабря Донецкий городской суд Ростовской области удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания Савченко под стражей до 16 апреля следующего года.

В тот же день Савченко объявила о начале голодовки с 18 декабря.