Савченко объявила голодовку до конца суда - адвокат

Об этом в Twitter написали российские адвокаты летчицы Николай Полозов и Марк Фейгин.

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"Надежда Савченко объявила голодовку до конца суда. После приговора она объявит сухую голодовку. Её требование - освобождение", - написал Полозов.

Адвокат отметил, что сегодня на заседании суда "прокуроры просят продлить срок содержания под стражей на срок до 16 апреля 2016 года".

Также адвокаты опубликовали фото, на котором Савченко в зале суда одета в футболку с вопросом к президенту РФ Владимиру Путину: "Когда вы отпустите украинцев, которых похитили и незаконно удерживаете в российских тюрьмах?". (Путин сегодня дает ежегодную большую пресс-конференцию - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

По данным адвоката, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет. Сейчас Донецкий городской суд Ростовской области РФ рассматривает дело против Савченко.

Ранее сестра летчицы Вера Савченко заявила, что Надежда решила начать сухую голодовку после того, как российский суд вынесет ей приговор.

В декабре прошлого года летчица уже объявляла голодовку в знак протеста против своего задержания. 5 марта 2015 адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично приостановить голодовку, которая длилась более 80 дней. За время голодовки летчица похудела на 28 кг.