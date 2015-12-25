Владимир Кличко опубликовал поздравление с Рождеством

Экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO, IBF Владимир Кличко на своей странице в Instagram опубликовал видео с поздравлением своих фанатов с Рождеством.

"Мы хотим и должны отпраздновать Рождество. Так давайте проведем этот вечер с нашими семьями. Потому что семья - основа многих вещей, которые я люблю. Потому я желаю Вам и Вашим семьям веселого Рождества", - сказал Кличко.