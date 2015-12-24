В квартире Корбана представители СБУ и ГПУ проводят обыск (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала руководитель пресс-службы партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Евгения Кравчук.

"Прямо сейчас в квартире Геннадия Корбана в Днепропетровске проводится обыск представителями СБУ и Генпрокуратуры. Мотивы неизвестны. Согласно закону, следственные действия ночью проводить запрещено", - написала она.

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Она также отметила, что на штурм дома Корбана силовики прибыли на шести автобусах.

"На штурм дома силовики прибыли на шести автобусах. Выламывая двери, они приказали всем лечь на пол", - написала Кравчук.

Как сообщает пресс-служба партии, Корбана принудительно правоохранители вывезли из его квартиры. По предварительным данным везут в Киев, передает ТСН.

Кроме того, как в своем Фейсбуке пишет журналистка Светлана Крюкова, "ворвались сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. С автоматами, в масках и полные жестокой решимости. Выволокли Корбана из-под капельницы и стремительно увезли в Киев, в неизвестном направлении".

Приехала в гости к Корбану. Не прошел и час как в его дом ворвались сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. С автоматами, в мас... Posted by Svetlana Kryukova on Thursday, December 24, 2015

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

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Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ добивается ареста Корбана.