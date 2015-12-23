В Черниговской области полиция задержала два грузовика с 900 соснами и елками

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно сообщению, на стационарном посту в с. Новоселовка Черниговского района полицейские, которые несли службу по надзору за дорожным движением, остановили грузовик "Man" с прицепом. Транспортным средством управлял житель Варвинского района, он перевозил 500 сосен. Предоставленные водителем документы вызвали сомнения в подлинности, от каких-либо объяснений водитель отказался. Автомобиль доставлен в Черниговское отделение полиции для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств.

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Также вчера в г. Щорс патрульные остановили автомобиль "Daf" под управлением жителя г. Конотоп Сумской области, который перевозил 400 елок без документов. Транспорт и груз задержаны, проводится проверка.