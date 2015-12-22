На Киевщине заработала услуга выдачи свидетельств о рождении в родильных домах

Киевская область первой среди украинских регионов на районном уровне присоединилась к проекту Министерства юстиции по выдаче свидетельств о рождении прямо в роддомах.

Об этом сегодня во время запуска проекта в Броварском роддоме сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

"Сегодня Киевская область присоединилась к нашему пилотному проекту по выдаче свидетельств о рождении в родильных домах. В роддоме работает фронт-офис Министерства юстиции, специалисты которого в течение 24 часов после подачи документов выдают свидетельство о рождении. В режиме онлайн эта информация вносится в реестр, поэтому наши мамы выписываются из родильных домов уже с первым документом своего малыша", - отметил глава Минюста.

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По его словам, в настоящее время услуга предоставляется во всех областных центрах, а фронт-офисы Минюста работают в 39 медицинских учреждениях. Роддом в Броварах стал юбилейным – сороковым в этом списке. Всего с момента запуска пилотного проекта почти 5 000 новорожденных получили свидетельство в родильных без очередей и без коррупции.

"Наша задача на следующий год переместиться на районный уровень, чтобы родители, которые рожают в районных больницах также получали удобный сервис", - подчеркнул Министр юстиции.

Он также сообщил, что при активной позиции представителей органов власти на местах, уже к концу следующего года услуга по выдачи свидетельств о рождении на месте должна заработать во всех районных родильных домах.

"Мы готовы технически к этому. Минюст может в каждом районном роддоме открыть фронт-офис, где будет работать сотрудник с доступом к реестру", - отметил Павел Петренко.

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Сегодня первые 7 малышей, которые родились накануне в роддоме Броваров, получили свидетельства о рождении в медучреждении. Среди малышей была даже одна двойня.