На Харьковщине "коктейлями Молотова" забросали дом начальника полиции (фото, видео)
21:20, 21 декабря 2015Общество
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В Краснокутске Харьковской области протестующие забросали "коктейлями Молотова" дом начальника районной полиции и его заместителя.
в Краснокутске после акции протеста подожгли дом начальника полиции "коктейлями Молотова" / IT Sector Харьков
Об этом сообщает "IT Sector Харьков".
Сообщается, что сегодня в Краснокутске состоялась акция протеста против действий местной полиции, которая якобы покрывает изнасилование и убийство 15-летней девушки в ноябре 2015 года.
Отмечается, что на митинг вышли жители Краснокутска, а также активисты гражданского корпуса "Азов".
На митинг вышли жители Краснокутска, а также активисты гражданского корпуса "Азов" / IT Sector Харьков
После митинга протестующие направились к домам руководителей местной полиции и забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также сообщается, что подозреваемый в совершении преступления ранее был задержан.
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Как сообщал УНИАН, ранее на Донетчине неизвестные забросали военкомат "коктейлями Молотова".
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