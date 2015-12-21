На Харьковщине "коктейлями Молотова" забросали дом начальника полиции (фото, видео)

Об этом сообщает "IT Sector Харьков".

Сообщается, что сегодня в Краснокутске состоялась акция протеста против действий местной полиции, которая якобы покрывает изнасилование и убийство 15-летней девушки в ноябре 2015 года.

Отмечается, что на митинг вышли жители Краснокутска, а также активисты гражданского корпуса "Азов".

После митинга протестующие направились к домам руководителей местной полиции и забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также сообщается, что подозреваемый в совершении преступления ранее был задержан.

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