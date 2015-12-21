УНИАН-Поддержка: пользователи голосуют за противостояние между ЖЭКом и ОСМД в столице, проблему гривневого кредита по курсу доллара и борьбу учителя за свою пенсию

Наибольшее количество «лайков» за 4-ю неделю работы проекта УНИАН-Поддержка собрало обращение Юрия Лазнюка "ЖЭК от застройщика не передает дом в управление законно созданному ОСМД" - история о противостоянии частного ЖЭКА и созданного жителями дома 17-31А на переулке Коломиевском в Киеве ОСМД, которая длится уже четвертый месяц.

Не смотря на то, что уже вступившие в силу решение Хозяйственного и Окружного административного судов города Киева, которыми было полностью отказано в исках частного жэка об отмене государственной регистрации ОСМД "Затишна оселя 17/31-А", руководство ЖЭКа до сих пор оказывает сопротивление в передаче своих полномочий ОСМД.

На втором месте проблема в оплате кредита, который по словам заявителя заставляют платить по курсу доллара, хотя он был взят в гривне.

На третьем месте по уровню народной поддержки – обращение бывшей учительницы из Полтавы, которая уже три года борется за то, чтобы получить справедливую пенсию. На данный из-за глупости и равнодушия чиновников она получает лишь 804 гривни за 40 лет тяжелого труда учителя.