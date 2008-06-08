В Полтаве состоялся праздник галушки.

Как передает корреспондент УНИАН, праздник прошел на Ивановой горе возле усадьбы-музея Ивана Котляревского и памятника галушке.

Во время праздника все желающие полакомились галушками и приняли участие в конкурсах. Кафе и рестораны города предложили попробовать и приобрести галушки, разные по форме и вкусу - с мясом, гречкой, сыром, сметаной, печенкой, картошкой со шкварками, с разными специями. Во время мастер-класса повара рассказали, по каким рецептам лучше делать галушки, с какими специями и как их нужно подавать.

В музее-усадьбе Ивана Котляревского проходит выставка ”История полтавской галушки”.

В программе праздника - театрализованное действо по мотивам произведений Николая Гоголя и Ивана Котляревского.