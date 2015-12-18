СБУ задержала инструктора боевиков "ДНР" с автоматом при себе (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, террорист при себе имел оружие – автомат Калашникова с подствольным гранатометом и прибор ночного видения.

Мужчина 1989 года рождения, проживающий в Торезе (Донецкая область), рассказал, что в июле 2014 года присоединился к сепаратистам, став членом террористической группировки "Оплот".

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По его словам, в лагере одновременно готовили к 400-500 боевиков (граждан России и Украины), которые затем принимали участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях.

Боевик выезжал в Россию, где прошел специальную артиллерийскую подготовку под руководством кадровых офицеров Вооруженных сил РФ на полигоне близ Ростова-на-Дону.

Также он рассказал, что при возвращении на территорию, подконтрольную "ДНР", его группа была обстреляна так называемым "казаками", и из группы осталось в живых только 7 человек. Сам задержанный из-за тяжелого ранения стал непригодным к боевым действиям, но был оставлен в качестве инструктора и снова послан на "обучение" в Ростов-на-Дону, после чего занимался "обучением" боевиков в Снежном (Донецкая область).

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Задержанный особо подчеркнул, что кадровые офицеры армии Российской Федерации являются советниками при боевых группировках террористов.

Террорист заявил, что раскаивается, извинился перед народом Украины за свои действия и призвал других боевиков "ДНР" сложить оружие и сдаться украинским правоохранительным органам.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.