Суды, милиция и прокуратура: украинцы назвали самые коррумпированные структуры (инфографика)

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании ТНС, передает ТСН.

46% опрошенных уверены, что без денег невозможно решить вопрос в таможенной службе, 51% украинцев такого же мнения о милиции. Также о высоком уровне коррупции в прокуратуре заявили 53% украинцев, а в налоговой инспекции – 42%.

Более чем 1/3 респондентов за последние 3 месяца лично сталкивались со случаями коррупции.

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Более половины (54%) указали, что понимали, что без взятки ситуация не будет решена, и еще 26% отмечают, что государственный чиновник прямо или косвенно вымогал взятку.

Если говорить об оценке изменении в борьбе с коррупцией, то более половины респондентов не заметили ни одного мероприятия по этому поводу.