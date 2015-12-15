Порошенко: Борьба с коррупцией - это не шоу-бизнес, настало время для дел

Об этом говорится в комментарии президента относительно инцидента на заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015, размещенном на сайте главы государства.

По убеждению президента, борьба с коррупцией - это не отрасль шоу-бизнеса. «Я хотел бы, чтобы ни государственные служащие, ни народные депутаты не принимали участия в подобных «спектаклях», - заявил он.

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«Убедительнее будет выглядеть не тот, кто скажет красивее, а кто свою доказательную базу подаст в Национальное антикоррупционное бюро. Это принципиально новый, независимый от власти орган, сформированный на основе прозрачного конкурса и тщательного отбора директора, детективов и прокуроров», - отметил Порошенко, добавив, что пора от антикоррупционных шоу переходить к антикоррупционным делам.