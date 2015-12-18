В ОБСЕ сомневаются в достоверности информации боевиков о количестве отведенных вооружений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«Надо говорить, что артиллерию полностью не отвели от линии соприкосновения. Так называемая ДНР дала нам базовую информацию на этой неделе, как это сделала украинская армия и так называемая ЛНР, однако количество оружия, которое они декларировали как отведенное, является маленьким. Я и мои коллеги не понимают, как столько агрессии произошло за последние 1,5 года, если у них было только это количество оружия», - сказал Хуг.

Читайте такжеБоевики на Донбассе не готовы к полномасштабному наступлению – штаб АТО