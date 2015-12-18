Боевики препятствуют передвижению наблюдателей, требуя разрешения от своих главарей - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг.

Читайте такжеСММ ОБСЕ: Разминирование Донбасса нужно ускорить

«Есть еще препятствия нашему перемещению. На этой неделе такой случай произошел на пункте пересечения так называемой "ДНР". Уже есть такая системная практика, когда вооруженные члены "ДНР" настаивают на предъявлении неопределенного разрешения от властей "ДНР". У нас всегда были проблемы при пересечении, но было достаточно позвонить руководству для того, чтобы решить ситуацию. На этой неделе все попытки поговорить с такими людьми были невозможны», - сказал Хуг.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ изучает возможность установки камер видеонаблюдения в районе донецкого аэропорта

По его словам, главари "ДНР" должны прекратить такую практику. «Если этого не произойдет, СММ не сможет наблюдать перемирия и отвода вооружения от линии контакта, не говоря уже о том, что выполнение обязательств по мандату будут под угрозой», - добавил Хуг.