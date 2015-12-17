Трагедия Ил-76: Впервые судят высокопоставленного чиновника штаба АТО из-за гибели военных

Как сообщает Радио Свобода, судят чиновника штаба АТО.

«На скамье подсудимых один военный – генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии возглавлял штаб антитеррористической операции. Ему выдвинули обвинение в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям. Родственники и близкие погибших бойцов надеются на скорое завершение процесса и объективный судебный вердикт, однако первое судебное заседание показало, что процесс затянется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Назаров заявил ходатайство об отводе прокурора, который, по его словам, будучи представителем Генпрокуратуры, был задействован в следствии. Он также заявил, что обвинительный акт против себя считает необоснованным и документ необходимо вернуть в прокуратуру.

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Вместе с тем, представитель потерпевших в суде Виталий Погосян – один из тех, кто защищает интересы семей погибших военных – говорит: сторона защиты подсудимого избрала тактику затягивания процесса.

По его словам, суд, который начался в Павлограде, действительно беспрецедентный – за гибель солдат впервые в Украине будет отвечать военный столь высокого ранга, однако когда этот суд завершится, прогнозировать рано. Защитник допускает, что в деле могут появиться и новые обвиняемые, и новые материалы.

Напомним, 14 июня 2014 года около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".