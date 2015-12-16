Российский суд в деле Савченко отказался приобщить к делу материалы из Украины

12:37, 16 декабря 2015
Общество
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Суд в Донецке Ростовской области России отказался приобщить к делу гражданки Украины Надежды Савченко доказательства ее невиновности, полученные из Украины.

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Об этом сообщают адвокаты украинки. "Донецкий горсуд за полторы минуты обсуждения принял решение отказать в ходатайстве о приобщении к делу материалов из Украины", – написал адвокат Николай Полозов в "Твиттере", передает радио "Свобода".

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Против приобщения материалов, предоставленных Генпрокуратурой Украины, по словам адвокатов, выступала сторона обвинения. "Странно, но прокуроры против приобщения документов из Украины в любом виде", – написал Николай Полозов.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве защиты о приобщении к делу заключения специалиста по видеозаписи сепаратистов с кадрами взятия Надежды Савченко в плен, а также допросить специалиста в режиме видеоконференц-связи.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Адвокат Илья Новиков заявил, что защита не будет обжаловать решение российского суда первой инстанции, каким бы оно не было. По его словам, на этом настаивает сама Надежда Савченко.

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