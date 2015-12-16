В Днепропетровске ночью произошел пожар на АЗС, сгорели два автомобиля (фото, видео)

В Днепропетровске сегодня ночью возник пожар на автозаправочной станции.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 3.14.

На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля марки «Шевроле» совершил наезд на емкость с газом на территории АЗС. В результате наезда нарушилась герметичность емкости, и возник пожар на площади 50 кв. м.

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Во время ликвидации пожара бойцы ГСЧС спасли двух работников из расположенного рядом пункта шиномонтажа. Спасенных людей передали медикам «скорой помощи», от госпитализации пострадавшие отказались.

Огнем уничтожены два легковых автомобиля «Шевроле» и «ВАЗ», а также поврежден пункт шиномонтажа и территория АГЗС.

В 4.39 пожар был ликвидирован. Данные об убытках и другие обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.