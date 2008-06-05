В Винницкой области раскрыли "прихватизацию" газопровода

В Тивровском районе Винницкой области сотрудники департамента борьбы с экономической преступностью МВД в области возбудили уголовное дело по факту присвоения руководителем дачного массива газопровода, построенного за средства жителей этого массива.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, в 2004 году жители дачного массива собрали около 120 тыс. грн. для строительства газопровода с целью газификации домов в упомянутом массиве. В декабре 2004 года газопровод был построен и введен в эксплуатацию. В июне 2005 года руководитель дачного массива зарегистрировал частное предприятие с одноименным названием дачного массива и оформил на это предприятие построенный газопровод.

После этого подозреваемый требовал и получил от жителей дачного массива деньги за подключение к газопроводу. Всего, по данным милиции, таким образом руководитель дачного массива получил свыше 10 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Ведется следствие.