Чиновники добровольно приходят на проверку в Антикоррупционное бюро, опасаясь скандалов

Некоторые чиновники самостоятельно обращаются в Антикоррупционное бюро за проверкой.

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Об этом в интервью изданию "Лига.net" рассказал глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Очереди пока нет, но аналогичные обращения уже есть. Чиновники пишут: против меня готовят коррупционный скандал, проведите проверку и подтвердите, что я чист перед законом. Кстати, эта тактика применялась и до создания Бюро, до принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. Мотивы для обращения в каждом случае свои, их мы тоже проясняем при проверке таких заявлений", - отметил Артем Сытник.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБ 4 декабря внесли в Единый реестр досудебных расследований первые три уголовных производства относительно хищения средств государственных предприятий на сумму около 1 млрд грн.