Председатель НАБ заявил о наличии наработок для задержания определенных чиновников "по горячим следам"
Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) имеет наработки для задержания определенных чиновников "по горячим следам".
Об этом заявил директор НАБ Артем Сытник. «У нас есть наработки, чтобы сейчас выехать и задержать определенных чиновников, скажем, сразу после совершения ими преступления с поличным», - подчеркнул он.
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Он отметил, что настоящая работа бюро была начата 4 декабря, а количество производств, которые будут вноситься в Единый государственный реестр досудебных расследований, будет постоянно увеличиваться.
Как сообщал УНИАН, детективы НАБ 4 декабря внесли в Единый реестр досудебных расследований первые три уголовных производства относительно хищения средств государственных предприятий на сумму около 1 млрд грн.