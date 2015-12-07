Председатель НАБ заявил о наличии наработок для задержания определенных чиновников "по горячим следам"

Об этом заявил директор НАБ Артем Сытник. «У нас есть наработки, чтобы сейчас выехать и задержать определенных чиновников, скажем, сразу после совершения ими преступления с поличным», - подчеркнул он.

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Он отметил, что настоящая работа бюро была начата 4 декабря, а количество производств, которые будут вноситься в Единый государственный реестр досудебных расследований, будет постоянно увеличиваться.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБ 4 декабря внесли в Единый реестр досудебных расследований первые три уголовных производства относительно хищения средств государственных предприятий на сумму около 1 млрд грн.