Порошенко наградил сотрудников СБУ за спецоперацию по обезвреживанию ДРГ в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами семерых сотрудников Службы безопасности Украины, в том числе посмертно – подполковника Андрея Кузьменко, участвовавших в спецоперации по обезвреживанию террористической группировки в Киеве 10 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, соответствующий указ президент подписал сегодня.

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Согласно документу, за выдающиеся заслуги по защите государственного суверенитета и укреплению национальной безопасности, личное мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей, добросовестное и безупречное служение украинскому народу подполковник Кузьменко удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Такие же награды получат подполковник Виктор Скарбенчук и полковник Максим Якименко.

Орденом «За мужество» III степени президент наградил старшего лейтенанта Вадима Алексеева и старшего прапорщика Руслана Полиновского.

Орденом Даниила Галицкого награждены подполковник Валентин Кузьменко и полковник Сергей Ткачука.

Как сообщал УНИАН, в Киеве поздно вечером 9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации была обезврежена диверсионно-разведывательная группа.

По данным спецслужбы, среди задержанных членов ДРГ трое россиян, четверо украинцев, еще один гражданин Украины был ликвидирован при задержании.

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В то же время в ходе спецоперации погиб один сотрудник спецподразделения «Альфа» Кузьменко, еще один получил ранения.

Порошенко поручил оказать материальную помощь семье погибшего.