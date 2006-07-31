Международные эксперты разложили по косточкам экономику Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило Автономной Республике Крым (АРК, Украина) долгосрочный кредитный рейтинг «B+» по обязательствам в иностранной валюте (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВ-/Стабильный/В; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВ/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: uaAA). Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз изменения рейтинга - «стабильный».

В то же время, АРК присвоен рейтинг «uaA+» по национальной шкале.

«Рейтинги Республики Крым отражают низкую предсказуемость доходов бюджета и в целом невысокую финансовую гибкость вследствие контроля правительства Украины и высокой зависимости от межбюджетных перечислений из Центра, - отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН. - Низкий уровень благосостояния населения вместе со значительными потребностями в развитии инфраструктуры и высоким уровнем условных обязательств также негативно влияют на рейтинги. Кроме того, АРК необходимо улучшать финансовую и операционную прозрачность».

В сообщении отмечается, что позитивное влияние на рейтинги также оказывают низкий уровень долга республики, ее высокие текущие финансовые показатели, а кроме того, экономический рост в силу благоприятного расположения на Черноморском побережье.

Standard &Poor’s также подчеркивает, что предсказуемость и гибкость доходов Республики Крым низки вследствие контроля центрального правительства и находящейся в процессе развития системы межбюджетных отношений. Республика в значительной степени зависит от межбюджетных перечислений из государственного бюджета Украины, составивших 60% всех доходов в 2005 г. и в дальнейшем делающих ее зависимой от решений центрального правительства. Гибкость расходов также ограничена в силу бюджетного давления и существующей системы регулирования. Это лишь в незначительной степени компенсируется статусом Крыма как автономной республики, что дает чуть более финансовой гибкости по сравнению с другими регионами.

«По состоянию на май 2006 г., у АРК не было долговых обязательств, и на конец 2006 г. также не ожидается роста долга выше очень умеренного уровня в 3-5% от всех доходов. Среднесрочная долговая политика, тем не менее, может быть более агрессивной вследствие значительных потребностей развития инфраструктуры. Во всяком случае, не ожидается, что к 2008 г. долговые обязательства превысят низкий уровень 30% всех доходов», - отмечается в сообщении.

Standard & Poor’s считает, что дальнейший экономический рост позволит Республике Крым поддерживать высокие финансовые показатели с текущим профицитом бюджета около 10% в 2007-2008 гг.

«Продолжающийся рост доходов вместе с дополнительными инвестициями в инфраструктуру, а также повышение прозрачности в дальнейшем могут привести к позитивным рейтинговым действиям, — подчеркнул Б.КОПЕЙКИН. — Тем не менее, негативные изменения в межбюджетных отношениях, способные ухудшить финансовые показатели, могут оказать понижающее влияние на рейтинги».