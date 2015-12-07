Есть три сценария возвращения Донбасса - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках презентации монографии "Донбасс и Крым: цена возвращения", подготовленной учеными Института.

Говоря о возвращении Донбасса, Горбулин отметил, что "мы рассматриваем три базовых сценария". "Первый - хорватский. Это жесткий сценарий, который предусматривает отсутствие любых компромиссов с оккупантами. Освобождение производится в результате силовой операции. Позитивы его очевидны: реальная военная победа над агрессором, возможность привлечь к ответственности виновных, возможность установить свои правила на освобожденных территориях", - сказал он.

В то же время эксперт отметил и негативы такого сценария: расходы на восстановление, резкое обострение отношений с Россией, возможная потеря поддержки со стороны союзников Украины.

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Второй вариант, отметил Горбулин, - "молдавский". "Это результат компромисса с марионеточным режимом, когда происходит частичная его легализация, устанавливаются правила сосуществования и начинается бесконечный процесс сближения позиций сторон в многочисленных переговорных форматах", - сказал эксперт.

Среди позитивов такого сценария он отметил то, что военные действия могут действительно быть остановлены, что будет приветствоваться и ЕС, и США, и Россией. "И даже можно ожидать получения финансовой помощи на восстановление Донбасса", - считает он.

Читайте такжеРоссия сможет обеспечить оккупированный Крым электроэнергией не ранее 2018 года - экспертТретий сценарий, "немецкий", - "разделенная страна объединяется волей народа в результате переосмысления причин раскола и обретения общих ценностей восстановления политического и культурного единства". "Украина при этом получает моральную сатисфакцию, поскольку территориальная целостность признается объединяющей ценностью", - сказал эксперт и отметил позитивную реакцию мира на такой шаг и появление "серьезных оснований" для переговорного процесса по Крыму.

В то же время, считает Горбулин, даже при таком объединении "мы будем вынуждены принять определенные требования по автономии региона и дать гарантии местному управлению. "По-видимому, представителями другой стороны будут уже не российские марионетки, но все те же люди с несколько отличным пониманием ситуации", - сказал Горбулин.

По его словам, в Германии схожий с этим сценарий занял почти 50 лет, но в Украине он "может быть пройден значительно быстрее".