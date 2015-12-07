Госпогранслужба в ходе спецоперации выявила схемы незаконного перемещения товаров в зоне АТО

Об этом сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

Сообщается, что в схеме были задействованы украинские, казахские, белорусские и узбекские фирмы–перевозчики.

"Так, в ходе проверочных мероприятий установлено, что собственники товара и транспортных средств вступали в финансово-хозяйственные отношения с представителями террористических организаций на востоке Украины, и в дальнейшем поставляли им товар через территорию РФ. Автоперевозчики пересекали украинско-российскую границу в не функционирующих пунктах пропуска "Изварино" и "Успенка" и финансировали террористов", - сообщают пограничники.

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По результатам проведенных оперативных мероприятий в четырех случаях привлечены к административной ответственности пятеро представителей фирм и в дальнейшем пресечены попытки ввоза товаров на территорию, подконтрольную боевикам.

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Кроме того, в результате проведенных сотрудниками пограничного ведомства мероприятий, другие правоохранительные органы изъяли 5 транспортных средств коммерческого назначения перевозчиков на сумму свыше 2,7 миллиона гривен.

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Как сообщал УНИАН, ранее была разоблачена нелегальная сеть распространения табачных изделий.