Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки

Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

«Поздравляю вас с Ханукой - праздником, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом, веры над безнадежностью. Сегодня, когда свободолюбивый украинский народ демонстрирует непокорность духа, защищает независимость и отстаивает свое право на достойное будущее, взаимопонимание, поддержка и милосердие имеют решающее значение», - отметил президент.

Порошенко пожелал иудеям крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и достатка, а также света веры и надежды в сердцах.

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Справка УНИАН. Ханука (освящение, обновление) - иудейский праздник, который длится 8 дней.

Праздник был основан во II веке до н. е. в честь чуда, которое произошло после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 165 году до нашей эры. По преданию, воины Маккавея хотели освятить храм, но им удалось найти только один маленький кувшин с чистым маслом, которого хватило ровно на восемь дней.